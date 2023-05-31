Глава ФТР Тарпищев: трагедии нет, на земле Медведев стал играть лучше, это очевидно

Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал вылет россиянина Даниила Медведева, второй ракетки мира, с «Ролан Гаррос» после поражения в первом круге в пяти сетах матча с бразильцем, 172-й ракеткой мира Тьяго Уайлдом.
«Сенсация, конечно, если смотреть по рейтингу. Даня проигрывал прежде всего в розыгрыше приёма второй подачи, он слишком много был в защите в розыгрыше второго мяча. Конечно, и двойных ошибок было много. И когда повёл по сетам 2:1, то надо было добавить, а у него наступило если не расслабление, то уверенность, что уже всё, победа не уйдёт.
Соперник ещё и сыграл лучшую свою игру — бил наотмашь слева, справа. И корт медленный для Дани. Ругать его не стоит, он бился с первого до последнего очка, чудом выиграл второй сет. Он просто не успел выграться в турнир, трагедии нет, на земле он стал играть лучше, это очевидно. Как он в том году проиграл — вот это была трагедия. Сейчас же надо работать дальше», — приводит слова Тарпищева ТАСС.
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