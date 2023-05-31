Джессика Пегула вышла в третий круг «Ролан Гаррос» на отказе соперницы
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Американская теннисистка Джессика Пегула, третья ракетка мира, вышла в третий круг «Ролан Гаррос» на отказе соперницы. Итальянка Камила Джорджи, 37-я ракетка мира, снялась с соревнований после поражения в первом сете второго круга — 2:6.
Теннисистки провели на корте 40 минут. За это время Джессика Пегула выполнила два эйса, реализовала два брейк-пойнта из пяти и допустила одну двойную ошибку. Камила Джорджи, в свою очередь, допустила три двойные ошибки.
В третьем круге «Ролан Гаррос» американка сыграет с победительницей встречи между Элисе Мертенс (Бельгия, 28) и Марией-Камилой Осорио-Серрано (Колумбия, LL). Сейчас на корте №7 идёт второй сет матча теннисисток, лидирует представительница Бельгии.
Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
31 мая 2023, среда. 13:00 МСК
37
Камила Джорджи
К. Джорджи
Окончен
0 : 1
Rt
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3
Джессика Пегула
Д. Пегула
Комментарии
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