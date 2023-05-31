Джессика Пегула вышла в третий круг «Ролан Гаррос» на отказе соперницы

Американская теннисистка Джессика Пегула, третья ракетка мира, вышла в третий круг «Ролан Гаррос» на отказе соперницы. Итальянка Камила Джорджи, 37-я ракетка мира, снялась с соревнований после поражения в первом сете второго круга — 2:6.

Теннисистки провели на корте 40 минут. За это время Джессика Пегула выполнила два эйса, реализовала два брейк-пойнта из пяти и допустила одну двойную ошибку. Камила Джорджи, в свою очередь, допустила три двойные ошибки.

В третьем круге «Ролан Гаррос» американка сыграет с победительницей встречи между Элисе Мертенс (Бельгия, 28) и Марией-Камилой Осорио-Серрано (Колумбия, LL). Сейчас на корте №7 идёт второй сет матча теннисисток, лидирует представительница Бельгии.