Виландер: вылет Медведева с «Ролан Гаррос» открыл путь для Руне и Рууда
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Трёхкратный победитель «Ролан Гаррос», шведский бывший теннисист Матс Виландер прокомментировал поражение российского спортсмена Даниила Медведева в матче первого круга «Ролан Гаррос» 2023 года.
«Вылет Медведева открыл путь для Руне и Рууда на турнире. Я как скандинав, безусловно, хочу, чтобы наши ребята прошли как можно дальше. С вылетом Медведева у многих игроков появился шанс дойти до полуфинала или финала Открытого чемпионата Франции. С другой стороны, на турнире есть Алькарас и Джокович», — приводит слова Виландера Eurosport.
Напомним, Медведев потерпел поражение в матче с бразильцем Тьяго Уайлдом (172-й в рейтинге ATP) — 6:7 (5:7), 7:6 (8:6), 6:2, 3:6, 4:6. «Ролан Гаррос» проходит с 28 мая по 11 июня в Париже (Франция).
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