Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Лига Европы. Финал. Севилья — Рома. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Певица Земфира* посетила матч Касаткиной на «Ролан Гаррос»

Певица Земфира* посетила матч Касаткиной на «Ролан Гаррос»
Комментарии

Певица Земфира* присутствует на матче второго круга женского турнира «Ролан Гаррос» — 2023, в котором встречаются российская теннисистка Дарья Касаткина и чешская спортсменка Маркета Вондроушова.

Напомним, в матче первого круга Открытого чемпионата Франции Касаткина обыграла немецкую теннисистку Юле Нимайер. Встреча продлилась 1 час 34 минуты и завершилась со счётом 6:3, 6:4 в пользу россиянки.

Встреча Касаткиной и Вондроушовой в эти минуты проходит на корте Сюзанн Ленглен в Париже (Франция). Женский турнир «Ролан Гаррос» проходит с 28 мая по 10 июня. Действующей победительницей грунтового турнира является первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек.

*признана в РФ физическим лицом, выполняющим функции иноагента.

Материалы по теме
Самсонова vs Павлюченкова – первое российское дерби на «РГ»! Рублёв и Хачанов ждут. LIVE!
Live
Самсонова vs Павлюченкова – первое российское дерби на «РГ»! Рублёв и Хачанов ждут. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023