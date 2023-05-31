Певица Земфира* посетила матч Касаткиной на «Ролан Гаррос»
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Певица Земфира* присутствует на матче второго круга женского турнира «Ролан Гаррос» — 2023, в котором встречаются российская теннисистка Дарья Касаткина и чешская спортсменка Маркета Вондроушова.
Напомним, в матче первого круга Открытого чемпионата Франции Касаткина обыграла немецкую теннисистку Юле Нимайер. Встреча продлилась 1 час 34 минуты и завершилась со счётом 6:3, 6:4 в пользу россиянки.
Встреча Касаткиной и Вондроушовой в эти минуты проходит на корте Сюзанн Ленглен в Париже (Франция). Женский турнир «Ролан Гаррос» проходит с 28 мая по 10 июня. Действующей победительницей грунтового турнира является первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек.
*признана в РФ физическим лицом, выполняющим функции иноагента.
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