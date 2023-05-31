«Ему уже не 25». Свитолина рассказала о состоянии Монфиса после тяжёлой победы на «РГ»

Бронзовый призёр Олимпиады-2020 в Токио (Япония), бывшая третья ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала тяжелейшую победу супруга, француза Гаэля Монфиса на старте «Ролан Гаррос».

Напомним, Монфис со счётом 3:6, 6:3, 7:5, 1:6, 7:5 обыграл аргентинца Себастьяна Баэса.

«Я рада его победе. В конце концов, он не сдавался, хотя борьба действительно была ожесточённой. Я даже через экран чувствовала его боль, ему пришлось много побегать, а стресс, очевидно, сказывается на вашей физической форме.

Всё то время, когда мы тренировались вместе, начиная с января, он возвращался после травмы, я — после беременности, он работал очень, очень усердно. Я знаю, сколько часов он вкладывает в это, и он отчаянно хочет вернуться на прежний уровень.

Конечно, ему не 25 лет, и мы могли убедиться во вчерашнем матче. Парню 22 года, ему 36, но всё равно, знаете, у него много опыта. Я чувствую, что у него будет ещё много хороших матчей, возможно, похожих на вчерашние», — сказала Свитолина на пресс-конференции после выхода в третий круг «Ролан Гаррос».