Касаткина выполнила твинер в матче с Вондроушовой

Девятая ракетка мира, российская теннисистка Дарья Касаткина выполнила твинер в матче второго круга «Ролан Гаррос» с Маркетой Вондроушовой (60-я ракетка мира, Чехия). Дарья одержала победу в двух партиях со счётом 6:3, 6:4 и вышла в третий круг турнира.
В розыгрыше при счёте 2:3 во втором сете и 30:30 на своей подаче Касаткина от сетки побежала за свечой, посланной Вондроушовой на заднюю линию. Дарья, стоя спиной к сетке, смогла отбить мяч между ног, направив его по диагонали. Соперница до мяча не дотянулась.
Видео доступно на канале Eurosport Tennis. Права на видео принадлежат Eurosport.
«Не буду врать; я много тренировала этот удар. Когда я была ребёнком, может, в 10 лет, я тренировала этот удар дома о стенку. Это занимало у меня часа два в день. Это не удача, я тренировала этот удар, и наконец-то он удался!» — сказала Касаткина в послематчевом интервью на корте.
- 31 мая 2023
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