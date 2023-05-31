Касаткина: не удивлена, что Соболенко может стать первой ракеткой мира, у неё такая мощь

Девятая ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина ответила, удивляет ли её тот факт, что белоруска Арина Соболенко после «Ролан Гаррос» — 2023 может стать первой ракеткой мира.
«Не удивлена, что Соболенко может стать первой ракеткой мира, у неё же такая мощь. Это с ума сойти, она одна из самых мощных теннисисток в туре. И она здорово двигается, в отличной форме, всегда голодна до побед и настоящая работяга. Всё это создаёт сумасшедшую «химию».
Так что я не удивлена. После победы на Australian Open у неё словно гора с плеч упала, заметно, что сейчас она играет без страха», — сказала Касаткина на послематчевой пресс-конференции.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с раскладами, при которых Соболенко впервые в карьере возглавит рейтинг WTA.
- 31 мая 2023
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