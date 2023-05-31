Рахимова вышла в третий круг «Ролан Гаррос», где сыграет с Соболенко
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21-летняя российская теннисистка Камилла Рахимова (82-я ракетка мира) вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции — 2023, где встретится с Ариной Соболенко (вторая ракетка мира, Беларусь). В матче второго круга Камила переиграла представительницу Польши Магдалену Фрех (88-я ракетка мира) со счётом 6:3, 6:4.
Матч продолжался 1 час 27 минут. Рахимова один раз подала навылет и допустила две двойные ошибки. Её процент первой подачи составил 47%.
Рахимова и Соболенко ранее друг с другом не играли. Во втором круге турнира Арина в двух сетах обыграла соотечественницу Ирину Шиманович (7:5, 6:2). На «Ролан Гаррос» — 2022 Рахимова вылетела по итогам первого круга: тогда она в двух сетах уступила сербке Александре Крунич.
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