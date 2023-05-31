Рублёв: после третьего сета постарался снова сфокусироваться на игре

Российский теннисист Андрей Рублёв (седьмая ракетка мира) прокомментировал победу (6:4, 6:2, 3:6, 6:3) в матче с французом Корентеном Муте (61-я ракетка мира) во втором круге «Ролан Гаррос» — 2023 и поделился ожиданиями перед встречей с итальянцем Лоренцо Сонего (48-я ракетка мира) в следующем раунде.
«Я хорошо играл, вёл 2-0 (по сетам. — Прим. «Чемпионата»), затем немного расслабился, а соперник стал играть лучше, почувствовал, что ему нечего терять, провёл несколько хороших геймов, выиграл третью партию. После этого я постарался снова сфокусироваться на игре и смог завершить матч в четвёртой партии. Я не выгляжу счастливым? Да не, всё нормально, просто немного устал.
Это нормально, что здесь все поддерживают француза. Везде поддерживают местных игроков. У него была отличная поддержка, теннису нужно, чтобы трибуны кричали и поддерживали.
Не знаю, чего жду от следующего раунда, я только этот закончил. Я же с Сонего играю, последний раз он меня обыграл. Так что увидим, но это точно будет тяжёлый матч. Посмотрим, как он сложится», — сказал Рублёв в послематчевом интервью на корте.
- 31 мая 2023
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