Павлюченкова: после игры с Самсоновой сказала себе: «Я тебя люблю, Настя, я горжусь тобой»

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова (96-я ракетка мира) поделилась эмоциями от победы в матче второго круга «Ролан Гаррос» — 2023, где в трёх сетах обыграла 15-ю ракетку мира, соотечественницу Людмилу Самсонову (4:6, 7:5, 7:5).
«Я вернулась в раздевалку, и, наверное, это был один из первых раз, где я себе сказала: «Я тебя люблю, Настя, я горжусь тобой». Правда, потому что именно сегодня, в принципе, такой, казалось бы, уже без возврата матч был. Ну на самом деле, там 3:0, 5:2 (в пользу Самсоновой. — Прим. «Чемпионата») в третьем сете, и как-то Люда супер играла, и подаёт, и всё. Я, естественно, до последнего очка играла, но в мыслях уже было, что завтра я в город иду и делаю то-то и то-то. Да, приятная победа», — рассказала Анастасия в интервью каналу «Больше!».
- 31 мая 2023
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