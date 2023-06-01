«Ролан Гаррос» — 2023, мужчины: расписание и примерное время начала матчей 1 июня

Сегодня, 1 июня, на Открытом чемпионате Франции — 2023 начнутся матчи второго круга в мужском одиночном разряде. На корт в том числе выйдет россиянин Аслан Карацев.
Расписание пятого дня «Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде.
12:45. Джулио Цеппьери (Италия, Q) – Каспер Рууд (Норвегия, 4)
13:30. Янник Синнер (Италия, 8) – Даниэль Альтмайер (Германия)
15:00. Аслан Карацев (Россия, Q) – Фрэнсис Тиафо (США, 12)
17:00. Артур Риндеркнеш (Франция) – Тейлор Фритц (США, 9)
18:00. Александр Зверев (Германия, 22) – Алекс Молчан (Словакия)
В четверг должен завершиться второй круг в одиночном разряде. Будет сыграно 32 матча – по 16 у мужчин в нижней половине сетки и у женщин в верхней половине.
«Ролан Гаррос» проходит с 28 мая по 11 июня в Париже. Следить за матчами можно в наших текстовых трансляциях и материалах «Чемпионата».
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