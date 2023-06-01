Пробьётся ли 16-летняя Мирра Андреева в третий круг «Ролан Гаррос»?

Сегодня, 1 июня, 16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева (143-я ракетка мира) проведёт матч второго круга «Ролан Гаррос» с французской спортсменкой Диан Парри (79-й номер рейтинга WTA).

В первом круге Открытого чемпионата Франции — 2023 Андреева обыграла 85-ю ракетку мира американку Элисон Риске со счётом 6:2, 6:1. Эта победа стала первой для россиянки в основной сетке взрослых турниров «Большого шлема».

«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: пробьётся ли Мирра Андреева в третий круг «Ролан Гаррос»?

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Мирра Андреева и Диан Парри ранее никогда не играли друг с другом. 20-летняя француженка не провела в 2023 году ни одного матча на турнире WTA: спортсменка снялась с первого круга турнира в Страсбурге (Франция) в конце мая, а до этого не выступала в грунтовом сезоне на уровне WTA. В первом круге «Ролан Гаррос» Парри обыграла украинку Ангелину Калинину.