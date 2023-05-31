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«Ролан Гаррос» — 2023, второй круг, Мирра Андреева сыграет с Диан Парри, биография француженки, главные победы в карьере

Совершила сенсацию и огорчила украинку. Что известно о новой сопернице Андреевой на «РГ»?
Сергей Емельянов
Мирра Андреева сыграет с Диан Парри
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16-летняя россиянка сыграет с хозяйкой местных кортов Диан Парри. Год назад она произвела фурор на этом турнире.

Во вторник, 30 мая, 16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева выдала феноменальный старт на первом в жизни взрослом турнире «Большого шлема». В матче первого круга восходящая звёздочка российского спорта за 56 минут разгромила многоопытную американку Элисон Риске (6:2, 6:1). 16-летняя россиянка с ходу вошла в историю турнира, став всего второй в XXI веке спортсменкой младше 17 лет, которой удавалось отдать сопернице в матче основной сетки «Ролан Гаррос» не больше трёх геймов.

Первой была соотечественница Андреевой – Анастасия Павлюченкова, которая установила свой рекорд 15 лет и 5 дней назад, 26 мая 2008 года. В тот день 16-летняя российская теннисистка, 188-я ракетка мира, разгромила спортсменку из Аргентины Марию-Эмилию Салерни, 97-ю ракетку мира. Павлюченкова одержала победу в первом круге «Ролан Гаррос» со счётом 6:1, 6:1.

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Ожидаемой соперницей Андреевой по матчу второго круга считалась украинская теннисистка Ангелина Калинина, на старте своей карьеры долгое время работавшая под началом Дниары Сафиной. В Париж 26-летняя Калинина, которую сейчас тренирует её муж Антон Корчевский, приехала в отличном расположении духа. На последнем соревновании перед началом «Ролан Гаррос» украинка в Риме добралась до финала престижного грунтового турнира категории WTA-1000.

На пути к лучшему результату в карьере Ангелина последовательно разобралась с россиянкой Анной Блинковой, американкой Софьей Кенин, её соотечественницей Мэдисон Кис, бразильянкой Беатрис Хаддад-Майей и ещё одной россиянкой Вероникой Кудерметовой. Эти победы позволили Ангелине подняться в топ-30 мирового рейтинга и расположиться на высшей в её жизни 25-й строчке в профессиональном туре. Аналогичный 25-й посев Калинина получила и на «Ролан Гаррос».

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Однако доиграть до конца финал в Риме украинке было не суждено. В начале второго сета из-за травмы она отказалась от борьбы в матче с Еленой Рыбакиной и полностью восстановиться от повреждения к старту парижского мэйджора не сумела. В матче первого круга Калинина неожиданно легко проиграла хозяйке местных кортов 20-летней француженке Диан Парри – 2:6, 5:7. Таким образом, Ангелина пополнила список сеяных, завершивших выступление во Франции уже на стадии первого круга.

«Не хочу всё скидывать на травму. Это теннис. Я вышла, значит, я была готова. Я сыграла сегодня, как могла. Соперница сегодня отыграла просто блестяще. Было реально здорово. А я не могу сказать, что начала этот матч хорошо, потому что это был реальный провал.

Травма ноги, которую я получила в Риме, прошла, но это повлияло на мои тренировки, потому что я двигалась гораздо меньше нормы. Я закончила турнир в Риме в субботу и до четверга я просто лежала и занималась ногой – физио, массажи, реабилитация. После четверга я уже начала тренировки, но не могла работать сразу в полную силу», — отмечала Калинина после завершения встречи.

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Теперь именно Парри будет следующей оппоненткой Андреевой на «Ролан Гаррос». Несмотря на свой молодой возраст (хотя в сравнении с россиянкой француженку уже можно относить к представителям более старшего поколения), 20-летняя Диан уже давно играет в профессиональном туре. Разумеется, свой дебютный матч на турнирах «Большого шлема» Парри провела в родной Франции.

Четыре года назад она получила специальное приглашение в основную сетку «Ролан Гаррос» и сумела оправдать выданные ей авансы. В первом круге Диан нанесла поражение белоруске Вере Лапко – 6:2, 6:4. На тот момент занимавшая 457-е место в мировом рейтинге Диан стала самой юной победительницей матча основной сетки Открытого чемпионата Франции за последние 10 лет (2009–2019).

Мирра Андреева

Мирра Андреева

Фото: Из личного архива спортсменки

На момент матча Диан исполнилось 16 лет и 281 день, а португальская теннисистка Мишель Ларшер де Бриту выиграла свой матч первого раунда «Ролан Гаррос» —2009 в возрасте 16 лет и 129 дней. Для сравнения, Андреевой на момент вчерашнего матча исполнилось 16 лет и 31 день, так что достижения Парри и Ларшер де Бриту пали.

Кроме того, в 2019-м Парри стала самой юной француженкой с 2006 года, выигравшей хотя бы один матч на мэйджорах. Ализе Корне, одержавшая победу в матче первого круга на парижских кортах в 2006-м, была немного младше Диан. Четыре года назад после победы над Лапко развить успех на дебютном ТБШ у Диан не получилось. Но уж слишком крепкой для 16-летней спортсменки оказалась соперница по второму кругу – бельгийка Элис Мертенс не оставила ей ни одного шанса (1:6, 3:6). Спустя месяц Парри добралась до полуфинала юниорского Уимблдона-2019, а в конце августа дебютировала на взрослом US Open, где получила WC и проиграла в первом круге Кристине Плишковой – 3:6, 4:6.

В течение двух следующих лет Парри планомерно прогрессировала в мировом рейтинге, преимущественно выступая на турнирах низших категорий. В 2020 году она выиграла первый в карьере турнир ITF в Турции, а спустя год завоевала ещё три титула на соревнованиях этого статуса. В том же году Диан впервые в жизни дошла до финала на челленджере, где проиграла Анне Бондарь.

В январе 2022 года Диан дебютировала в топ-100 мирового рейтинга, и в том же сезоне к ней пришла самая весомая победа в её теннисной карьере. В матче первого круга «Ролан Гаррос» 19-летняя француженка встречалась с чешкой Барборой Крейчиковой, которая приехала в Париж защищать титул чемпионки турнира! Победительница «Ролан Гаррос» – 2021 разгромила Парри в первом сете (1:6), но дальше Диан смогла развернуть ход игры на 180 градусов. Следующие два сета остались за француженкой (6:2, 6:3), в результате чего она оставила турнир без действующего чемпиона уже после первого круга!

«Когда я училась в школе, то каждый день смотрела на стадион «Ролан Гаррос» по пути в неё. Когда-то выступать здесь было моей мечтой. И сегодня эта мечта сбылась на глазах прекрасных зрителей. Это было непросто. Очень хотелось победить, ведь на меня смотрело так много людей, знакомых мне. Я вышла против второй ракетки мира и победительницы Открытого чемпионата Франции. Где-то я излишне старалась, но это было необходимо. Я пыталась оставаться агрессивной», – говорила Парри после своей победы.

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На «Ролан Гаррос» – 2022 Диан в итоге дошла до третьего круга. Аналогичного результата через несколько месяцев она добилась и на Уимблдоне. В октябре прошлого года она установила лучшую планку в своей карьере в мировом рейтинге, поднявшись на 58-ю строчку. Но этот сезон начался для Диан очень трудно. В первом круге австралийского «Шлема» она без борьбы уступила американке Тэйлор Таунсенд (1:6, 1:6), после чего не выступала в основных сетках турниров профессионального тура вплоть до «Ролан Гаррос».

Примечательно, что в конце января Диан пыталась пробиться в основу через квалификацию на турнире в Лионе, но там в финале отбора уступила старшей сестре Мирры – Эрике Андреевой (4:6, 3:6). Так что у 16-летней россиянки есть у кого спросить совета перед завтрашним матчем, как ей лучше всего строить игру против француженки.

Следующие несколько месяцев Диан провела на турнирах низших категорий и ближе к старту «Ролан Гаррос – 2023» Парри наконец смогла набрать хорошую форму. В середине мая она выиграла турнир WTA-125 в Париже. На пути к финалу Диан сначала уверенно в четвертьфинале обыграла четвёртую сеяную Линду Носкову из Чехии, а затем в полуфинале она ровно за час разгромила Варвару Грачёву, отдав сопернице всего два гейма – 6:0, 6:2. А в финале ей и вовсе не пришлось выходить на корт, так как американка Кэти Макнелли отказалась от борьбы.

Диан Парри

Диан Парри

Фото: Из личного архива спортсменки

«Матч с Андреевой? Я её совсем не знаю. Она очень молода, поэтому я никогда не играла против неё среди юниоров, и она прекрасно выступает на профессиональном ринге. Она новичок, и у меня было не так много возможностей увидеть её игру, поэтому я знаю, что это будет тяжёлый матч. Она играет очень хорошо. Недавно у неё были отличные результаты, так что это будет прекрасный матч», — сказала Парри на пресс-конференции после победы в матче первого круга «Ролан Гаррос».

Поединок второго круга на французском мэйджоре с участием Диан и Мирры состоится в четверг, 1 июня.

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