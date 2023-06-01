Польский журналист: «Ролан Гаррос» запретил Кудерметовой играть с логотипом «Татнефти»

Польский журналист Доминик Сенковски сообщает, что организаторы «Ролан Гаррос» — 2023 запретили 11-й ракетке мира россиянке Веронике Кудерметовой играть на турнире с нашивкой в виде логотипа одного из её спонсоров – нефтяной компании «Татнефть». Компания поддерживает Кудерметову с 2021 года.

«Запрещена любая коммерческая или иная символика, нарушающая правительственные или телевизионные предписания. «Татнефть» входит в чёрный список», — привёл комментарий пресс-службы «Ролан Гаррос» Сенковски в своих социальных сетях.

Отметим, что на прошедших ранее турнирах в Штутгарте, Мадриде и Риме Кудерметова играла с логотипом «Татнефти» на форме, это вызвало вопросы некоторых журналистов, и теперь WTA планирует скорректировать правила спонсорской поддержки игроков.