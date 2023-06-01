Андреева разгромила хозяйку кортов «Ролан Гаррос»! В 16 лет россиянка дебютирует в топ-100

16-летняя россиянка Мирра Андреева удачно начала выступление на дебютном для себя взрослом турнире «Большого шлема». В первом круге «Ролан Гаррос» теннисистка легко прошла опытную американку Элисон Риске (6:2, 6:1), показав классный (особенно для своего возраста) теннис.

«Ощущения потрясающие. Очень рада, что смогла выиграть этот матч после прохождения квалификации. Счастлива и жду следующего раунда. Что сказал тренер? Он обычно особо не говорит, но сегодня сказал, что гордится мной и что я молодец. Они просто болели за меня, поддерживали. Моя команда многое для меня значит, потому что они оказывают мне огромную поддержку. Так что первое, что он сказал: «Мы тобой гордимся», — сказала довольная Мирра на пресс-конференции.

Жаль, что почин родной младшей сестры не поддержала Эрика Андреева, в концовке обидно проигравшая матч американке Эмме Наварро (2:6, 6:3, 4:6). Было бы здорово увидеть как минимум во втором круге двух сестёр Андреевых, но Мирра пока объективно сильнее, стабильнее и лучше Эрики.

Сегодня Мирре предстояло сыграть с 20-летней француженкой Диан Парри на корте Симоны Матьё.

«Я её совсем не знаю. Она очень молода, поэтому я никогда не играла против неё среди юниоров, и она прекрасно выступает на профессиональном ринге. Она новичок, и у меня было не так много возможностей увидеть её игру, поэтому я знаю, что это будет тяжёлый матч. Она играет очень хорошо. Недавно у неё были отличные результаты, так что это будет прекрасный матч», — говорила до игры местная спортсменка, которой была обеспечена поддержка французской публики.

В первом сете Андреева с ходу взяла подачу соперницы и повела 2:0. Во втором гейме россиянке помогла небольшая пауза: по словам судьи, кому-то из болельщиков на трибуне стало плохо и потребовалась помощь врача. Третий гейм Мирра взяла без проблем и с ходу создала себе солидное преимущество.

Вообще же по игре Андреева очень нравилась: хорошее движение, плотные и точные удары, минимум невынужденных ошибок. Парри слегка занервничала, допустила двойную на своей подаче при 30:0, но всё равно её взяла. Правда, Мирра ответила своей уверенной подачей, эффектно забив решающий смэш – 4:1.

Диан расклеилась и под ноль отдала свою подачу, откровенно провалив концовку сета. 6:1 – Мирра буквально разгромила соперницу в первой партии, не дав ни единого шанса.

Второй сет начался с брейка Андреевой – Парри допустила двойную ошибку при счёте 30:40. От бессилия француженка запустила мяч на трибуны. Однако Диан не сдалась, сразу ответила обратным брейком (чужая подача под ноль). Публика на трибунах сразу завелась, расслабляться Мирре ни в коем случае было нельзя.

У Андреевой почему-то перестал работать бэкхенд, это вызывало тревогу. При счёте 2:1 в пользу Диан хозяйка кортов пыталась выполнить укороченный, но ошиблась и позволила Андреевой выровнять положение. Пятый гейм затянулся, но, что важно, россиянка продемонстрировала характер и взяла чужую подачу, а затем под ноль уверенно выиграла свою – 4:2 в пользу Мирры.

В седьмом гейме случилась интересная ситуация: сперва линейная судья на одном из брейк-пойнтов Андреевой ошибочно зафиксировала аут, очко пришлось переигрывать. Однако Парри сама помогла Мирре, следом допустив двойную ошибку. Последний гейм для нашей соотечественницы стал делом техники – 6:2 в сете.

Очень уверенная победа россиянки, которая теперь впервые попадёт в топ-100 рейтинга. В третьем круге Андрееву ждёт победительница пары Юлия Грабер (Австрия) – Кори Гауфф (США). Неужели Мирре предстоит битва с прошлогодней финалисткой «Ролан Гаррос»?