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Рахимова и Путинцева не смогли выйти во второй круг «Ролан Гаррос» в паре

Рахимова и Путинцева не смогли выйти во второй круг «Ролан Гаррос» в паре
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Российская теннисистка Камилла Рахимова и представительница Казахстана Юлия Путинцева не смогли выйти во второй круг грунтового турнира «Большого шлема» — Открытый чемпионат Франции в парном разряде. В стартовом матче соревнований Рахимова и Путинцева уступили представительнице Китайского Тайбэя Се Шувэй и китаянке Синьюй Ван со счётом 0:6, 3:6. Встреча продолжалась 1 час 6 минут.

Рахимова и Путинцева один раз подали навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали один из пяти брейк-пойнтов. Их соперницы подали один эйс, трижды ошиблись на подаче и реализовали пять брейк-пойнтов.

В 2022 году Рахимова также не сумела преодолеть барьер первого раунда Открытого чемпионата Франции в парном разряде. В одиночном разряде Камилла уже показывает лучший в карьере результат на «Ролан Гаррос» — 2023. Россиянка добралась до третьего круга, где завтра, 2 июня, встретится со второй сеяной представительницей Беларуси Ариной Соболенко. Ранее лучшим результатом Рахимовой был выход во второй круг.

Ролан Гаррос — парный разряд (ж). 1-й круг
01 июня 2023, четверг. 18:15 МСК
Юлия Путинцева
Казахстан
Юлия Путинцева
Камилла Рахимова
Россия
Камилла Рахимова
Ю. Путинцева К. Рахимова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
0 		3  
6 		6  
         
Се Шувэй
Китайский Тайбэй
Се Шувэй
Синьюй Ван
Китай
Синьюй Ван
С. Шувэй С. Ван
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