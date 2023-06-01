Рахимова и Путинцева не смогли выйти во второй круг «Ролан Гаррос» в паре

Российская теннисистка Камилла Рахимова и представительница Казахстана Юлия Путинцева не смогли выйти во второй круг грунтового турнира «Большого шлема» — Открытый чемпионат Франции в парном разряде. В стартовом матче соревнований Рахимова и Путинцева уступили представительнице Китайского Тайбэя Се Шувэй и китаянке Синьюй Ван со счётом 0:6, 3:6. Встреча продолжалась 1 час 6 минут.

Рахимова и Путинцева один раз подали навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали один из пяти брейк-пойнтов. Их соперницы подали один эйс, трижды ошиблись на подаче и реализовали пять брейк-пойнтов.

В 2022 году Рахимова также не сумела преодолеть барьер первого раунда Открытого чемпионата Франции в парном разряде. В одиночном разряде Камилла уже показывает лучший в карьере результат на «Ролан Гаррос» — 2023. Россиянка добралась до третьего круга, где завтра, 2 июня, встретится со второй сеяной представительницей Беларуси Ариной Соболенко. Ранее лучшим результатом Рахимовой был выход во второй круг.