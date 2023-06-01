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Онс Жабер уверенно вышла в 3-й круг «Ролан Гаррос», обыграв Осеан Доден

Онс Жабер уверенно вышла в 3-й круг «Ролан Гаррос», обыграв Осеан Доден
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Теннисистка из Туниса Онс Жабер вышла в третий круг грунтового турнира «Большого шлема» — Открытый чемпионат Франции. В матче второго раунда соревнований седьмая сеяная Жабер нанесла поражение француженке Осеан Доден со счётом 6:2, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 11 минут.

Жабер шесть раз подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала 5 из 12 брейк-пойнтов. Доден подала один эйс, пять раз ошиблась на подаче и взяла две подачи соперницы.

Жабер в шестой раз играет на «Ролан Гаррос», её лучший результат — выход в 1/8 финала в 2020 и 2021 годах.

За выход в 1/8 финала «Ролан Гаррос» Жабер сыграет с представительницей Сербии Ольгой Данилович, начавшей соревнования с квалификации. Во втором круге Данилович одолела итальянку Ясмине Паолини — 6:2, 7:5.

Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
01 июня 2023, четверг. 18:30 МСК
Осеан Доден
122
Франция
Осеан Доден
О. Доден
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		3  
6 		6  
         
Онс Жабер
7
Тунис
Онс Жабер
О. Жабер
Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
01 июня 2023, четверг. 18:15 МСК
Ясмине Паолини
53
Италия
Ясмине Паолини
Я. Паолини
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		5  
6 		7  
         
Ольга Данилович
105
Сербия
Ольга Данилович
О. Данилович
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