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Александрова и Потапова не смогли выйти во второй круг «Ролан Гаррос» в парном разряде

Александрова и Потапова не смогли выйти во второй круг «Ролан Гаррос» в парном разряде
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Российские теннисистки Екатерина Александрова и Анастасия Потапова не смогли выйти во второй круг грунтового турнира «Большого шлема» — Открытого чемпионата Франции в парном разряде. В стартовом матче соревнований Александрова и Потапова уступили японской паре Суко Аояма и Эна Сибахара, посеянной под седьмым номером, со счётом 5:7, 4:6. Встреча продолжалась 1 час 19 минут.

Александрова и Потапова подали один эйс, дважды ошиблись на подаче и реализовали два из трёх брейк-пойнтов. Аояма и Сибахара один раз подали навылет, допустили четыре двойные ошибки и реализовали четыре брейк-пойнта.

Напомним, ранее Александрова и Потапова вышли в третий круг «Ролан Гаррос» в одиночном разряде. За выход в 1/8 финала Потапова сыграет с соотечественницей Анастасией Павлюченковой, а Александрова — с бразильянкой Беатрис Хаддад-Майей.

Ролан Гаррос — парный разряд (ж). 1-й круг
01 июня 2023, четверг. 19:15 МСК
Суко Аояма
Япония
Суко Аояма
Эна Сибахара
Япония
Эна Сибахара
С. Аояма Э. Сибахара
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6  
5 		4  
         
Екатерина Александрова
Россия
Екатерина Александрова
Анастасия Потапова
Россия
Анастасия Потапова
Е. Александрова А. Потапова
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