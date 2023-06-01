Александр Зверев уверенно вышел в 3-й круг «Ролан Гаррос», где сразится с Фрэнсисом Тиафо

Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде, бывшая вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев вышел в третий круг «Ролан Гаррос» — 2023.
Во втором раунде Зверев (22) со счётом 6:4, 6:2, 6:1 обыграл представителя Словакии Алекса Молчана. Встреча теннисистов продлилась 1 час и 59 минут. Зверев шесть раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 16. На счету Молчана ни одного эйса, три двойные ошибки и восемь нереализованных брейк-пойнтов.
Следующим соперником Зверева в Париже станет 12-я ракетка мира американец Фрэнсис Тиафо, ранее обыгравший россиянина Аслана Карацева.
Общий призовой фонд «Ролан Гаррос» составляет € 49 600 000. Его действующим и 14-кратным чемпионом является испанец Рафаэль Надаль, отказавшийся защищать прошлогодний титул.
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