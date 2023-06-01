Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Александр Зверев уверенно вышел в 3-й круг «Ролан Гаррос», где сразится с Фрэнсисом Тиафо

Александр Зверев уверенно вышел в 3-й круг «Ролан Гаррос», где сразится с Фрэнсисом Тиафо
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде, бывшая вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев вышел в третий круг «Ролан Гаррос» — 2023.

Во втором раунде Зверев (22) со счётом 6:4, 6:2, 6:1 обыграл представителя Словакии Алекса Молчана. Встреча теннисистов продлилась 1 час и 59 минут. Зверев шесть раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 16. На счету Молчана ни одного эйса, три двойные ошибки и восемь нереализованных брейк-пойнтов.

Следующим соперником Зверева в Париже станет 12-я ракетка мира американец Фрэнсис Тиафо, ранее обыгравший россиянина Аслана Карацева.

Общий призовой фонд «Ролан Гаррос» составляет € 49 600 000. Его действующим и 14-кратным чемпионом является испанец Рафаэль Надаль, отказавшийся защищать прошлогодний титул.

Ролан Гаррос (м). 3-й круг
03 июня 2023, суббота. 12:00 МСК
Александр Зверев
27
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Не начался
1 2 3 4 5
             
  		       
  		       
             
Фрэнсис Тиафо
12
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023