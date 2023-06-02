Павлюченкова уверенно обыграла Потапову и вышла в четвёртый круг «Ролан Гаррос»

Анастасия Павлюченкова, выступающая на «Ролан Гаррос» по защищённому рейтингу, в трёх сетах российского дерби в третьем круге турнира уверенно обыграла 25-ю ракетку мира Анастасию Потапову, повесив ей «баранку» в третьем сете. Матч спортсменок завершился со счётом 4:6, 6:3, 6:0.

Теннисистки провели на корте 1 час 50 минут. Анастасия Павлюченкова за это время выполнила один эйс, реализовала семь брейк-пойнтов из десяти и допустила шесть двойных ошибок. На счету Анастасии Потаповой два эйса, четыре реализованных брейк-пойнта из девяти и восемь двойных ошибок.

В четвёртом круге Павлюченкова сыграет с 28-й ракеткой мира из Бельгии Элисе Мертенс, ранее выбившей с Открытого чемпионата Франции третью ракетку мира из США Джессику Пегулу.