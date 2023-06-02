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Карен Хачанов одолел Танаси Коккинакиса на тай-брейке и вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос»

Карен Хачанов одолел Танаси Коккинакиса на тай-брейке и вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос»
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Российский теннисист Карен Хачанов (11) одержал победу над австралийцем Танаси Коккинакисом (WC) в матче третьего круга Открытого чемпионата Франции — 2023. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:1, 3:6, 7:6 (7:5) в пользу россиянина.

Встреча продлилась 3 часа 42 минуты. Хачанов пять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 17 заработанных. На счету Коккинакиса шесть эйсов, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из семи.

Хачанов сыграет в матче четвёртого круга с лучшим в противостоянии Лоренцо Сонего (Италия) — Андрей Рублёв (Россия, 7). Открытый чемпионат Франции — 2023 проходит с 28 мая по 11 июня в Париже. Действующим чемпионом мужского турнира является испанец Рафаэль Надаль.

Ролан Гаррос (м). 3-й круг
02 июня 2023, пятница. 12:15 МСК
Карен Хачанов
11
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		6 3 7 7  
4 		1 6 6 5  
             
Танаси Коккинакис
108
Австралия
Танаси Коккинакис
Т. Коккинакис
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