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Каспер Рууд вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос», обыграв Чжан Чжичжэня

Каспер Рууд вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос», обыграв Чжан Чжичжэня
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Норвежский теннисист Каспер Рууд (4) одержал победу над представителем Китая Чжан Чжичжэнем в матче третьего круга «Ролан Гаррос» — 2023 и вышел в 1/8 финала турнира. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:4, 6:1, 6:4 в пользу норвежца.

Матч продлился 2 часа 34 минуты. Рууд шесть раз подал навылет, совершил три двойные ошибки и реализовал шесть брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету Чжичжэня шесть эйсов, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из десяти.

Ролан Гаррос (м). 3-й круг
03 июня 2023, суббота. 12:10 МСК
Чжан Чжичжэнь
71
Китай
Чжан Чжичжэнь
Ч. Чжичжэнь
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		4 1 4  
4 		6 6 6  
             
Каспер Рууд
4
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд

В следующем раунде Открытого чемпионата Франции — 2023 Рууд сыграет с победителем противостояния Николас Харри (Чили) — Маркос Гирон (США).

«Ролан Гаррос» проходит с 28 мая по 11 июня в Париже. Действующим победителем мужского турнира является испанец Рафаэль Надаль.

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