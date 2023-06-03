Каспер Рууд вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос», обыграв Чжан Чжичжэня

Норвежский теннисист Каспер Рууд (4) одержал победу над представителем Китая Чжан Чжичжэнем в матче третьего круга «Ролан Гаррос» — 2023 и вышел в 1/8 финала турнира. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:4, 6:1, 6:4 в пользу норвежца.

Матч продлился 2 часа 34 минуты. Рууд шесть раз подал навылет, совершил три двойные ошибки и реализовал шесть брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету Чжичжэня шесть эйсов, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из десяти.

В следующем раунде Открытого чемпионата Франции — 2023 Рууд сыграет с победителем противостояния Николас Харри (Чили) — Маркос Гирон (США).

«Ролан Гаррос» проходит с 28 мая по 11 июня в Париже. Действующим победителем мужского турнира является испанец Рафаэль Надаль.