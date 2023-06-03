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Рууд — по ходу матча на «Ролан Гаррос»: трудновато чувствовать мяч, когда он весит полкило

Двукратный финалист турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира норвежец Каспер Рууд раскритиковал качество мячей по ходу матча третьего круга на «Ролан Гаррос» — 2023.

Напомним, Рууд (4) борется за выход в 1/8 финала турнира с представителем Китая Чжан Чжичжэнем.

По ходу первого сета Рууд подошёл к судье на вышке Арели Торт и сказал: «Посмотрите на мяч. Когда они такими становятся, они безумно царапают землю. Полностью забиваются грунтом. Трудновато чувствовать мяч, когда он весит полкило», — сказал Рууд.

Отметим, что Рууд проиграл первый сет со счётом 4:6, однако сумел выравнять своё положение, взяв вторую партию со счётом 6:4.

Общий призовой фонд «Ролан Гаррос» составляет € 49,6 млн. Его действующим и 14-кратным чемпионом является испанец Рафаэль Надаль, отказавшийся защищать прошлогодний титул.