Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Каспер Рууд: возможно, выгляжу расслабленным со стороны. Видимо, я хороший актёр

Каспер Рууд: возможно, выгляжу расслабленным со стороны. Видимо, я хороший актёр
Комментарии

Четвёртая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд высказался о дополнительном давлении после победы в матче третьего круга «Ролан Гаррос» — 2023 с представителем Китая Чжан Чжичжэнем. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:4, 6:1, 6:4 в пользу норвежца.

«Я не чувствую себя расслабленным. Возможно, выгляжу так со стороны. Не знаю, видимо, я хороший актёр. В этом году я впервые пытаюсь защитить свой серьёзный результат. Я думаю об этом, из-за этого возникает дополнительное давление. Если вы говорите, что я выгляжу спокойным, я рад», — сказал Рууд после матча.

Напомним, в прошлом розыгрыше «Ролан Гаррос» Рууд дошёл до финала. В заключительном матче турнира норвежский теннисист проиграл испанцу Рафаэлю Надалю.

Материалы по теме
Каспер Рууд вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос», обыграв Чжан Чжичжэня
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023