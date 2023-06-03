Каспер Рууд: возможно, выгляжу расслабленным со стороны. Видимо, я хороший актёр

Четвёртая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд высказался о дополнительном давлении после победы в матче третьего круга «Ролан Гаррос» — 2023 с представителем Китая Чжан Чжичжэнем. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:4, 6:1, 6:4 в пользу норвежца.

«Я не чувствую себя расслабленным. Возможно, выгляжу так со стороны. Не знаю, видимо, я хороший актёр. В этом году я впервые пытаюсь защитить свой серьёзный результат. Я думаю об этом, из-за этого возникает дополнительное давление. Если вы говорите, что я выгляжу спокойным, я рад», — сказал Рууд после матча.

Напомним, в прошлом розыгрыше «Ролан Гаррос» Рууд дошёл до финала. В заключительном матче турнира норвежский теннисист проиграл испанцу Рафаэлю Надалю.