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Ига Свёнтек повесила две «баранки» китаянке Синьюй Ван в третьем круге «Ролан Гаррос»

Ига Свёнтек повесила две «баранки» китаянке Синьюй Ван в третьем круге «Ролан Гаррос»
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Польская теннисистка, первая ракетка мира Ига Свёнтек не отдала ни одного гейма своей сопернице, китаянке Синьюй Ван, 80-й ракетке мира, в матче третьего круга турнира «Ролан Гаррос»: 6:0, 6:0.

Для победы польке хватило 51 минуты. За это время Свёнтек выполнила два эйса, реализовала пять брейк-пойнтов из восьми и допустила только одну двойную ошибку. На счету Синьюй Ван один эйс, три двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта.

Первая ракетка мира продолжает уверенно идти к защите прошлогоднего титула. В четвёртом круге Ига Свёнтек сыграет с победительницей встречи между украинской теннисисткой Лесей Цуренко, 66-й ракеткой мира, и канадской спортсменкой Бьянкой Андрееску, 42-й в рейтинге WTA.

Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
03 июня 2023, суббота. 16:30 МСК
Ига Свёнтек
1
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
0 		0  
         
Синьюй Ван
80
Китай
Синьюй Ван
С. Ван
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