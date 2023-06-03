Ига Свёнтек повесила две «баранки» китаянке Синьюй Ван в третьем круге «Ролан Гаррос»

Польская теннисистка, первая ракетка мира Ига Свёнтек не отдала ни одного гейма своей сопернице, китаянке Синьюй Ван, 80-й ракетке мира, в матче третьего круга турнира «Ролан Гаррос»: 6:0, 6:0.

Для победы польке хватило 51 минуты. За это время Свёнтек выполнила два эйса, реализовала пять брейк-пойнтов из восьми и допустила только одну двойную ошибку. На счету Синьюй Ван один эйс, три двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта.

Первая ракетка мира продолжает уверенно идти к защите прошлогоднего титула. В четвёртом круге Ига Свёнтек сыграет с победительницей встречи между украинской теннисисткой Лесей Цуренко, 66-й ракеткой мира, и канадской спортсменкой Бьянкой Андрееску, 42-й в рейтинге WTA.