Надаль: встретил день рождения не в том месте, где я хотел или мечтал, но — спасибо!

Испанский теннисист, 14-кратный победитель «Ролан Гаррос» Рафаэль Надаль подтвердил, что его восстановление после операции займёт около пяти месяцев, а также рассказал, что дополнительно ему удалось разобраться со старой травмой.
«Привет всем. Как вы знаете, вчера вечером мне сделали операцию. Всё прошло хорошо, артроскопию провели на подвздошно-поясничной мышце левой ноги, из-за травмы которой я с января не участвую в соревнованиях. Кроме того, удалось разобраться со старой травмой вертлужной губы левого бедра, что, несомненно, поможет лучше восстановиться. Хочу поблагодарить за работу врачей.
Я сразу начну постепенную функциональную реабилитацию, и, как мне сказали, если всё пойдёт хорошо, процесс восстановления занимает пять месяцев.
Ещё раз хочу поблагодарить вас за поддержку, которую вы мне оказывали и оказываете каждый день. Также сегодня мой день рождения. Встретил его не в том месте, где я хотел или мечтал, но всё равно — спасибо!» — написал Надаль в «Твиттере».
- 3 июня 2023
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