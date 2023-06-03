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В 1/8 финала «Ролан Гаррос» вышли четверо россиян. В начале турнира их было 18

Сегодня, 3 июня, завершились все матчи третьего круга «Ролан Гаррос», в которых принимали участие российские теннисисты. В 1/8 финала пробились четверо россиян — из 18, игравших на старте основной сетки турнира.

Российские теннисисты в кругах «Ролан Гаррос» — 2023. Мужчины

Первый круг — 5: Даниил Медведев (2), Андрей Рублёв (7), Карен Хачанов (11), Аслан Карацев (62), Александр Шевченко (87).

Второй круг — 4: все, кроме Даниила Медведева.

Третий круг — 2: Андрей Рублёв (7), Карен Хачанов (11).

Четвёртый круг (1/8 финала) — Карен Хачанов.

Российские теннисисты в кругах «Ролан Гаррос» — 2023. Женщины

Первый круг — 13: Дарья Касаткина (9), Вероника Кудерметова (12), Людмила Самсонова (15), Екатерина Александрова (23), Анастасия Потапова (25), Анастасия Павлюченкова (SR), Варвара Грачёва (41), Анна Блинкова (64), Камилла Рахимова (92), Диана Шнайдер (108), Мирра Андреева (143), Эрика Андреева (119), Элина Аванесян (134).

Второй круг — 11: все, кроме Эрики Андреевой и Вероники Кудерметовой.

Третий круг — 8: Мирра Андреева, Екатерина Александрова, Элина Аванесян, Анастасия Павлюченкова, Анастасия Потапова, Анна Блинкова, Дарья Касаткина, Камилла Рахимова.

Четвёртый круг (1/8 финала) — 3: Дарья Касаткина, Анастасия Павлюченкова, Элина Аванесян.

Отметим, что на турнире уже дважды происходило российское дерби, в каждом из которых победу одерживала Анастасия Павлюченкова: сначала она выбила с соревнований Людмилу Самсонову, а затем — Анастасию Потапову.

В четвёртом круге «Ролан Гаррос» Карен Хачанов сыграет с итальянцем Лоренцо Сонего, Дарья Касаткина — с украинкой Элиной Свитолиной, Анастасия Павлюченкова — бельгийкой Элисе Мертенс, а Элина Аванесян — с чешкой Каролиной Муховой.