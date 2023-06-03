Анна Шмидлова разгромила Кейлу Дей в третьем круге «Ролан Гаррос»
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100-я ракетка мира из Словакии Анна Шмидлова в двух сетах одержала уверенную победу над 138-й ракеткой мира из США Кейлой Дей в третьем круге «Ролан Гаррос». Матч спортсменок завершился со счётом 6:1, 6:3.
Встреча продолжалась 1 час 19 минут. Анна Шмидлова во время матча выполнила один эйс, реализовала четыре брейк-пойнта из семи, а также допустила четыре двойные ошибки. Кейла Дей отметилась только реализацией одного брейк-пойнта из четырёх.
В 1/8 финала соревнований словацкая теннисистка Анна Шмидлова встретится с прошлогодней финалисткой «Ролан Гаррос», шестой ракеткой мира из США Кори Гауфф, ранее выбившей с турнира в третьем круге 16-летнюю российскую спортсменку Мирру Андрееву, 143-ю ракетку мира.
Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
03 июня 2023, суббота. 17:25 МСК
100
Анна Шмидлова
А. Шмидлова
Окончен
2 : 0
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|2
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|3
138
Кейла Дей
К. Дей
Комментарии
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