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Анна Шмидлова разгромила Кейлу Дей в третьем круге «Ролан Гаррос»

Анна Шмидлова разгромила Кейлу Дей в третьем круге «Ролан Гаррос»
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100-я ракетка мира из Словакии Анна Шмидлова в двух сетах одержала уверенную победу над 138-й ракеткой мира из США Кейлой Дей в третьем круге «Ролан Гаррос». Матч спортсменок завершился со счётом 6:1, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 19 минут. Анна Шмидлова во время матча выполнила один эйс, реализовала четыре брейк-пойнта из семи, а также допустила четыре двойные ошибки. Кейла Дей отметилась только реализацией одного брейк-пойнта из четырёх.

В 1/8 финала соревнований словацкая теннисистка Анна Шмидлова встретится с прошлогодней финалисткой «Ролан Гаррос», шестой ракеткой мира из США Кори Гауфф, ранее выбившей с турнира в третьем круге 16-летнюю российскую спортсменку Мирру Андрееву, 143-ю ракетку мира.

Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
03 июня 2023, суббота. 17:25 МСК
Анна Шмидлова
100
Словакия
Анна Шмидлова
А. Шмидлова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
1 		3  
         
Кейла Дей
138
США
Кейла Дей
К. Дей
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