Анна Шмидлова разгромила Кейлу Дей в третьем круге «Ролан Гаррос»

100-я ракетка мира из Словакии Анна Шмидлова в двух сетах одержала уверенную победу над 138-й ракеткой мира из США Кейлой Дей в третьем круге «Ролан Гаррос». Матч спортсменок завершился со счётом 6:1, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 19 минут. Анна Шмидлова во время матча выполнила один эйс, реализовала четыре брейк-пойнта из семи, а также допустила четыре двойные ошибки. Кейла Дей отметилась только реализацией одного брейк-пойнта из четырёх.

В 1/8 финала соревнований словацкая теннисистка Анна Шмидлова встретится с прошлогодней финалисткой «Ролан Гаррос», шестой ракеткой мира из США Кори Гауфф, ранее выбившей с турнира в третьем круге 16-летнюю российскую спортсменку Мирру Андрееву, 143-ю ракетку мира.