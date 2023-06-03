Димитров вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос», разгромив Альтмайера

Болгарский теннисист Григор Димитров вышел в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции. В матче третьего круга грунтового турнира «Большого шлема» 28-й сеяный Димитров обыграл представителя Германии Даниэля Альтмайера со счётом 6:4, 6:3, 6:1. Встреча продолжалась 2 часа 7 минут.
Димитров четыре раза подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал 7 из 11 брейк-пойнтов. Альтмайер выполнил три эйса, трижды ошибся на подаче и реализовал два брейк-пойнта.
Для Димитрова это 13-й Открытый чемпионат Франции, ранее он добирался до 1/8 финала только один раз в 2020 году. Для Альтмайера это третий «Ролан Гаррос», в четвёртый круг он выходил на дебютном турнире в 2020 году.
За выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции Димитров сыграет с победителем матча между 22-м сеяным Александром Зверевым из Германии и 12-й ракеткой соревнований американцем Фрэнсисом Тиафо.
- 3 июня 2023
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