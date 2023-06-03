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Определились пары 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2023 в женском одиночном разряде

Определились пары 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2023 в женском одиночном разряде
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На «Ролан Гаррос» завершились все матчи третьего круга в женском одиночном разряде и стали известны пары четвёртого круга, 1/8 финала турнира. Борьбу на Открытом чемпионате Франции, в частности, продолжат три российские теннисистки.

«Ролан Гаррос». Пары 1/8 финала. Женщины

Ига Свёнтек (Польша, 1) — Леся Цуренко (Украина)

Анна Шмидлова (Словакия) — Кори Гауфф (США, 6)

Сара Соррибес-Тормо (Испания) — Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, 14)

Бернарда Пера (США) — Онс Жабер (Тунис, 7)

Каролина Мухова (Чехия) — Элина Аванесян (Россия, LL)

Анастасия Павлюченкова (Россия, SR) — Элисе Мертенс (Бельгия, 28)

Элина Свитолина (Украина, SR) — Дарья Касаткина (Россия, 9)

Слоан Стивенс (США) — Арина Соболенко (Беларусь, 2)

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