Видеообзор победы Карена Хачанова над Лоренцо Сонего в матче 1/8 финала «Ролан Гаррос»
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11-я ракетка мира россиянин Карен Хачанов вышел в четвертьфинала «Ролан Гаррос» — 2023, обыграв в матче четвёртого круга соревнований итальянца Лоренцо Сонего — 1:6, 6:4, 7:6 (9:7), 6:1. Общая продолжительность встречи составила 3 часа 36 минут.
«Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор прошедшего матча.
Видео доступно на канале Eurosport Tennis. Права на видео принадлежат Eurosport.
В следующем раунде турнира «Большого шлема» во Франции Карен Хачанов сыграет с с 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем.
«Ролан Гаррос» — 2023 проходит с 28 мая по 11 июня в Париже. Действующим победителем мужского турнира является испанец Рафаэль Надаль, который пропускает этот розыгрыш «Ролан Гаррос».
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