Циципас: считаю себя артистом на корте

Пятая ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас высказался о творческой составляющей в своей игре.

«Думаю, что у меня есть прекрасная возможность выразить свой творческий потенциал как на корте, так и за его пределами. Это правда, что в жизни теннисиста есть определённые ограничения, но то, как вы хотите выразить себя в своей игре — бесконечно, — вы не должны устанавливать себе ограничения как игрок.

Это маленькое место для волшебства, которое представляет собой теннисный корт, — это моя игровая площадка, и я люблю использовать новые приёмы на тренировках и потом применять их на соревнованиях. То, как я играю в теннис, прекрасно выражает мою личность, и я считаю себя артистом, когда играю. Я хотел бы, чтобы меня так охарактеризовали», — сказал Циципас на пресс-конференции.

В четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2023 Стефанос Циципас встретится с Карлосом Алькарасом (1).