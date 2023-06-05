Циципас: считаю себя артистом на корте

Пятая ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас высказался о творческой составляющей в своей игре.
«Думаю, что у меня есть прекрасная возможность выразить свой творческий потенциал как на корте, так и за его пределами. Это правда, что в жизни теннисиста есть определённые ограничения, но то, как вы хотите выразить себя в своей игре — бесконечно, — вы не должны устанавливать себе ограничения как игрок.
Это маленькое место для волшебства, которое представляет собой теннисный корт, — это моя игровая площадка, и я люблю использовать новые приёмы на тренировках и потом применять их на соревнованиях. То, как я играю в теннис, прекрасно выражает мою личность, и я считаю себя артистом, когда играю. Я хотел бы, чтобы меня так охарактеризовали», — сказал Циципас на пресс-конференции.
В четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2023 Стефанос Циципас встретится с Карлосом Алькарасом (1).
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