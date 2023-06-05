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Онс Жабер вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос», уверенно обыграв американку Перу

Онс Жабер вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос», уверенно обыграв американку Перу
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Седьмая ракетка мира, представительница Туниса Онс Жабер вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос», обыграв в матче четвёртого круга соревнований американку Бернарду Перу (36-я в рейтинге WTA).

Игра завершилась уверенной победой Жабер со счётом 6:3, 6:1. Общая продолжительность матча составила 1 час 4 минуты. Жабер один раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала восемь брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету её соперницы ни одного эйса, четыре двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 12.

В 1/4 финала турнира «Большого шлема» во Франции Онс Жабер сыграет с победительницей противостояния Сара Соррибес-Тормо (Испания) — Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия).

«Ролан Гаррос» — 2023 проходит в Париже (Франция) с 28 мая по 11 июня. Общий призовой фонд соревнований превышает € 49,6 млн.

Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
05 июня 2023, понедельник. 12:10 МСК
Бернарда Пера
36
США
Бернарда Пера
Б. Пера
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		1  
6 		6  
         
Онс Жабер
7
Тунис
Онс Жабер
О. Жабер
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