Онс Жабер вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос», уверенно обыграв американку Перу

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Седьмая ракетка мира, представительница Туниса Онс Жабер вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос», обыграв в матче четвёртого круга соревнований американку Бернарду Перу (36-я в рейтинге WTA).

Игра завершилась уверенной победой Жабер со счётом 6:3, 6:1. Общая продолжительность матча составила 1 час 4 минуты. Жабер один раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала восемь брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету её соперницы ни одного эйса, четыре двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 12.

В 1/4 финала турнира «Большого шлема» во Франции Онс Жабер сыграет с победительницей противостояния Сара Соррибес-Тормо (Испания) — Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия).

«Ролан Гаррос» — 2023 проходит в Париже (Франция) с 28 мая по 11 июня. Общий призовой фонд соревнований превышает € 49,6 млн.