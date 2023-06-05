Тарпищев: Павлюченкова хорошо играет во Франции. Была бы полегче, могла бы до финала дойти

Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался о выступлении Анастасии Павлюченковой на «Ролан Гаррос» — 2023. Накануне российская теннисистка одержала победу над бельгийкой Элисе Мертенс — 3:6, 7:6 (7:3), 6:3.

«Павлюченкова молодец. По качеству игры хорошо играет во Франции. Не хватает моторности в действиях из-за лишнего веса, конечно. Но в целом она в порядке — в плане головы, технико-тактических действий. Была бы она полегче, могла бы до финала дойти», — приводит слова Шамиля Тарпищева ТАСС.

В 1/4 финала «Ролан Гаррос» — 2023 Анастасия Павлюченкова сыграет с 43-й ракеткой мира чешкой Каролиной Муховой. Эта игра состоится завтра, 6 июня, и начнётся не ранее 12:00 по московскому времени.