Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Тарпищев: Павлюченкова хорошо играет во Франции. Была бы полегче, могла бы до финала дойти

Тарпищев: Павлюченкова хорошо играет во Франции. Была бы полегче, могла бы до финала дойти
Комментарии

Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался о выступлении Анастасии Павлюченковой на «Ролан Гаррос» — 2023. Накануне российская теннисистка одержала победу над бельгийкой Элисе Мертенс — 3:6, 7:6 (7:3), 6:3.

«Павлюченкова молодец. По качеству игры хорошо играет во Франции. Не хватает моторности в действиях из-за лишнего веса, конечно. Но в целом она в порядке — в плане головы, технико-тактических действий. Была бы она полегче, могла бы до финала дойти», — приводит слова Шамиля Тарпищева ТАСС.

В 1/4 финала «Ролан Гаррос» — 2023 Анастасия Павлюченкова сыграет с 43-й ракеткой мира чешкой Каролиной Муховой. Эта игра состоится завтра, 6 июня, и начнётся не ранее 12:00 по московскому времени.

Материалы по теме
Хачанов в шаге от топ-10 рейтинга ATP! Турнирные расклады «Ролан Гаррос»
Хачанов в шаге от топ-10 рейтинга ATP! Турнирные расклады «Ролан Гаррос»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023