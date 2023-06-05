Александр Зверев уверенно обыграл Григора Димитрова в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2023

Олимпийский чемпион 2020 года, бывшая вторая ракетка мира, немецкий теннисист Александр Зверев вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос» — 2023, который продлится до 11 июня.
В матче 1/8 финала Зверев (22) со счётом 6:1, 6:4, 6:3 обыграл бывшую третью ракетку мира, болгарина Григора Димитрова (28). Встреча теннисистов продлилась 2 часа 19 минут. Зверев четыре раза подал навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал 7 брейк-пойнтов из 15. На счету Димитрова ни одного эйса, шесть двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 16 заработанных.
Стоит отметить, что в этом матче Димитров допустил 50 невынужденных ошибок.
Следующим соперником Зверева на «Ролан Гаррос» станет представитель Аргентины Томас Мартин Этчеверри, обыгравший японца Йосихито Нисиоку.
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