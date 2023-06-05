Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Александр Зверев уверенно обыграл Григора Димитрова в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2023

Александр Зверев уверенно обыграл Григора Димитрова в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2023
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийский чемпион 2020 года, бывшая вторая ракетка мира, немецкий теннисист Александр Зверев вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос» — 2023, который продлится до 11 июня.

В матче 1/8 финала Зверев (22) со счётом 6:1, 6:4, 6:3 обыграл бывшую третью ракетку мира, болгарина Григора Димитрова (28). Встреча теннисистов продлилась 2 часа 19 минут. Зверев четыре раза подал навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал 7 брейк-пойнтов из 15. На счету Димитрова ни одного эйса, шесть двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 16 заработанных.

Стоит отметить, что в этом матче Димитров допустил 50 невынужденных ошибок.

Следующим соперником Зверева на «Ролан Гаррос» станет представитель Аргентины Томас Мартин Этчеверри, обыгравший японца Йосихито Нисиоку.

Ролан Гаррос (м). 4-й круг
05 июня 2023, понедельник. 21:35 МСК
Григор Димитров
29
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
1 		4 3    
6 		6 6    
             
Александр Зверев
27
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023