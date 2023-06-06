Видеообзор победы Каспера Рууда над Николасом Харри в 1/8 финала «Ролан Гаррос»

Четвёртая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос» — 2023, обыграв в матче 1/8 финала представителя Чили Николаса Харри (35-я ракетка мира) — 7:6 (7:3), 7:5, 7:5. Поединок теннисистов продлился 3 часа и 22 минуты.

«Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор прошедшего матча.

Видео доступно на канале Eurosport Tennis. Права на видео принадлежат Eurosport.

В четвертьфинале соревнований «Большого шлема» во Франции Каспер Рууд (4) сыграет с датчанином Хольгером Руне (6).

«Ролан Гаррос» — 2023 проходит в Париже (Франция) с 28 мая по 11 июня. Общий призовой фонд соревнований превышает € 49 млн. Действующим чемпионом в мужском одиночном разряде является Рафаэль Надаль.