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Александру Звереву на «Ролан Гаррос» не разрешают вводить инсулин на корте

Александру Звереву на «Ролан Гаррос» не разрешают вводить инсулин на корте
Александр Зверев
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Олимпийский чемпион 2020 года, бывшая вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев поделился эмоциями после матча, в котором со счётом 6:1, 6:4, 6:3 обыграл бывшую третью ракетку мира болгарина Григора Димитрова (28).

«На турнирах ATP мне легко. В Париже мне запрещено вводить инсулин на корте. Мне сказали, что я должен покинуть корт. Во время моего последнего матча мне сказали, что тогда это будет считаться туалетным перерывом.

Я ответил: «Ребята, да ладно! У меня только два туалетных перерыва за матч, а в пятисетовом формате иногда приходится делать четыре, а то и пять уколов». Поэтому я сказал, что так нельзя, потому что это означает, что мне запрещено делать то, что необходимо для моего самочувствия, для моей жизни.

Когда уже началось это обсуждение, во время второго круга я вышел, чтобы ввести инсулин. В комнату вошёл супервайзер, который об этом не знал. Он запаниковал и сказал: «Нет, нет, вы не можете это делать. Нужен врач, чтобы сделать укол». Я сказал ему, что это не так, потому что обычный врач не может мне помочь, если он не специалист и не знает, сколько препарата мне вводить. Я сказал: «Послушайте, у меня диабет с трёх лет, я точно знаю, что делать», но он ответил: «Нет, это должен делать врач». Так что началось ещё одно обсуждение.

Сегодня я наконец сказал: «Пожалуйста, объясните, что я должен сделать, – и всё будет в порядке. Если нужно вводить инсулин вне корта – с радостью так и сделаю, это займёт всего пять секунд. Просто дайте мне это сделать, но лучше на корте». Но мне сказали, что выглядит странно, когда я ввожу его на корте. Но это глупое решение, потому что, если я этого не сделаю, моя жизнь будет в опасности. Но они сказали, что это выглядит странно. Я ответил: «На что это похоже? На то, что я принимаю что-то запрещённое?» Это обсуждение не имеет смысла», — приводит слова Зверева Sportskeeda.

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