«Ролан Гаррос» — 2023, женщины: турнирная сетка и результаты матчей 6 июня

Сегодня, 6 июня, прошёл первый день матчей четвертьфинала «Ролан Гаррос». Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова завершила своё выступление на турнире, проиграв в двух сетах чешке Каролине Муховой. В женской сетке Открытого чемпионата Франции в одиночном разряде больше нет ни одной россиянки.
«Ролан Гаррос». 1/4 финала. 6 июня. Женщины
Каролина Мухова (Чехия) — Анастасия Павлюченкова (Россия, SR) — 7:5, 6:2.
Арина Соболенко (Беларусь, 2) — Элина Свитолина (Украина, SR) — 6:4, 6:4.
Таким образом, стала известна первая пара полуфинала «Ролан Гаррос»: в четверг, 8 июня, в 1/2 финала турнира сыграют белорусская теннисистка Арина Соболенко, вторая ракетка мира, и 43-я ракетка мира из Чехии Каролина Мухова. Вторая пара полуфиналисток определится в среду, 7 июня.
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