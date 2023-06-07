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«Ролан Гаррос» — 2023, женщины: турнирная сетка и результаты матчей 6 июня

«Ролан Гаррос» — 2023, женщины: турнирная сетка и результаты матчей 6 июня
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Сегодня, 6 июня, прошёл первый день матчей четвертьфинала «Ролан Гаррос». Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова завершила своё выступление на турнире, проиграв в двух сетах чешке Каролине Муховой. В женской сетке Открытого чемпионата Франции в одиночном разряде больше нет ни одной россиянки.

«Ролан Гаррос». 1/4 финала. 6 июня. Женщины

Каролина Мухова (Чехия) — Анастасия Павлюченкова (Россия, SR) — 7:5, 6:2.

Арина Соболенко (Беларусь, 2) — Элина Свитолина (Украина, SR) — 6:4, 6:4.

Таким образом, стала известна первая пара полуфинала «Ролан Гаррос»: в четверг, 8 июня, в 1/2 финала турнира сыграют белорусская теннисистка Арина Соболенко, вторая ракетка мира, и 43-я ракетка мира из Чехии Каролина Мухова. Вторая пара полуфиналисток определится в среду, 7 июня.

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