«Ролан Гаррос» — 2023, мужчины: расписание и примерное время начала матчей 7 июня
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Сегодня, 7 июня, пройдут матчи второго дня четвертьфиналов «Ролан Гаррос». За выход в полуфинал турнира в скандинавском дерби поборются датчанин Хольгер Руне (6) и прошлогодний финалист, норвежец Каспер Рууд (4). Также свой матч проведут немец Александр Зверев и аргентинец Томас Этчеверри.
«Ролан Гаррос». 1/4 финала. Мужчины. Расписание на 7 июня
Не ранее 16:00. Александр Зверев (Германия, 22) — Томас Этчеверри (Аргентина)
Не ранее 21:15. Хольгер Руне (Дания, 6) — Каспер Рууд (Норвегия, 4)
Все матчи одиночного разряда пройдут на корте Филиппа Шатрье.
Днём ранее в полуфинал турнира пробились первая ракетка мира испанский спортсмен Карлос Алькарас и третья ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович.
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