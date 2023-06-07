«Ролан Гаррос» — 2023, мужчины: расписание и примерное время начала матчей 7 июня

Сегодня, 7 июня, пройдут матчи второго дня четвертьфиналов «Ролан Гаррос». За выход в полуфинал турнира в скандинавском дерби поборются датчанин Хольгер Руне (6) и прошлогодний финалист, норвежец Каспер Рууд (4). Также свой матч проведут немец Александр Зверев и аргентинец Томас Этчеверри.

«Ролан Гаррос». 1/4 финала. Мужчины. Расписание на 7 июня

Не ранее 16:00. Александр Зверев (Германия, 22) — Томас Этчеверри (Аргентина)

Не ранее 21:15. Хольгер Руне (Дания, 6) — Каспер Рууд (Норвегия, 4)

Все матчи одиночного разряда пройдут на корте Филиппа Шатрье.

Днём ранее в полуфинал турнира пробились первая ракетка мира испанский спортсмен Карлос Алькарас и третья ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович.