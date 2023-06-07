Ассоциация профессиональных теннисистов отреагировала на дисквалификацию Мию Като

Ассоциация профессиональных теннисистов (PTPA) прокомментировала дисквалификацию японской спортсменки Мию Като в матче парного разряда на «Ролан Гаррос»: теннисистка попала мячом в болгёрл, из-за чего девочка расплакалась.
«Ассоциация профессиональных теннисистов подтверждает, что гарантия безопасности и благополучия всех людей, имеющих отношение к спорту, в частности болбоев и болгёрл, является главным приоритетом организации. Тем не менее мы считаем, что решение о дисквалификации Мию Като и Алдилы Сутджиади было нечестным и несоразмерным поступку. Очевидно, что инцидент был случайным и неагрессивным по своей природе. Он не приводил к нарушению правил и последующей дисквалификации. Этот инцидент и послематчевые события подчёркивают важность главного принципа PTPA: требование честных решений.
Игроки должны иметь доступ к открытому процессу обсуждения решений, которые касаются их прав. Мы выступаем за правильный механизм, который даст теннисистам голос и адрес, по которому они смогут высказать своё беспокойство. Здесь мы имеем в виду вопрос о восстановлении по меньшей мере призовых денег и рейтинговых баллов, принадлежащих Мию и Алдиле.
Решения, такие как дисквалификация, должны приниматься независимо, честно и без внешнего воздействия. Этот инцидент указывает на необходимость фундаментальных изменений. Суровые наказания за непреднамеренные действия мешают спортивному взаимодействию и угрожают карьерам спортсменов. Дисциплинарные наказания должны применяться честно и соразмерно поступку. По всем вопросам, касающимся спорта, важно, чтобы спортсмены имели независимый голос и поддерживали правила, которыми управляется их спорт.
Мы выражаем нашу солидарность со всеми спортсменами, которые сталкивались с несправедливыми решениями. Для того, чтобы разобраться в этой ситуации, мы активно инициируем диалог между Федерацией тенниса Франции и организаторами турниров «Большого шлема». Мы уже вышли на прямой контакт с Мию Като. Наша цель — способствовать открытой дискуссии и работе в направлении честного и беспристрастного судейства для всех игроков», — сказано в заявлении организации, опубликованном в официальном «твиттере».
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