Като и Пюц вышли в финал микста «Ролан Гаррос», обыграв Сутджиади и Мидделкопа

Японская теннисистка Мию Като и немецкий теннисист Тим Пюц, выступающие в дуэте в миксте на «Ролан Гаррос», в двух сетах полуфинала одержали победу над парой индонезийки Алдилы Сутджиади и голландца Матве Мидделкопа. Встреча спортсменов завершилась со счётом 7:5, 6:0.

Матч продолжался 57 минут. За это время Като и Тим реализовали пять брейк-пойнтов из шести. На счету индонезийско-нидерландского дуэта в данном матче один реализованный брейк-пойнт из двух и две двойные ошибки. Также каждая пара выполнила за время встречи по одному эйсу.

В финале турнира Като и Пюц сыграют с победителями матча Бьянка Андрееску (Канада)/Майкл Винус (Австралия) — Габриэла Дабровски (Канада)/Натаниэль Ламмонс (США).