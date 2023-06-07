Като и Пюц вышли в финал микста «Ролан Гаррос», обыграв Сутджиади и Мидделкопа
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Японская теннисистка Мию Като и немецкий теннисист Тим Пюц, выступающие в дуэте в миксте на «Ролан Гаррос», в двух сетах полуфинала одержали победу над парой индонезийки Алдилы Сутджиади и голландца Матве Мидделкопа. Встреча спортсменов завершилась со счётом 7:5, 6:0.
Матч продолжался 57 минут. За это время Като и Тим реализовали пять брейк-пойнтов из шести. На счету индонезийско-нидерландского дуэта в данном матче один реализованный брейк-пойнт из двух и две двойные ошибки. Также каждая пара выполнила за время встречи по одному эйсу.
В финале турнира Като и Пюц сыграют с победителями матча Бьянка Андрееску (Канада)/Майкл Винус (Австралия) — Габриэла Дабровски (Канада)/Натаниэль Ламмонс (США).
Ролан Гаррос — микст. 1/2 финала
07 июня 2023, среда. 12:20 МСК
Мию Като
Тим Пюц
М. Като Т. Пюц
Окончен
2 : 0
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|2
|3
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|6
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|0
Алдила Сутджиади
Матве Мидделкоп
А. Сутджиади М. Мидделкоп
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