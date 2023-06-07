«Моя жизнь в опасности!» Какие уколы запрещают делать немецкому топу на «Ролан Гаррос»

В 2022 году посеянный на «Ролан Гаррос» под третьим номером немецкий теннисист Александр Зверев рвался к первому в своей карьере финалу на французском турнире «Большого шлема». Приехав в Париж в статусе третьей ракетки мира, Зверев добрался до полуфинала, уже защитив очки за своё выступление годичной давности в столице Франции. На пути ко второму подряд полуфиналу «РГ» Александр в четвертьфинале в четырёх сетах расправился с восходящей звездой мирового тенниса Карлосом Алькарасом, и следующим его соперником стал Рафаэль Надаль.

То сражение Зверева и Надаля имело все шансы войти в летопись лучших теннисных баталий. Их полуфинальное противостояние легко могло стать одним из самых затяжных матчей в истории, ведь к концу второго сета с начала матча прошло уже больше трёх часов, а конца и края у этой игры ещё не было видно. Один только первый сет продолжался 93 минуты – его Рафаэль выиграл на тай-брейке. Спустя полтора часа испанец заработал право на ещё один тай-брейк, сделав счёт по шести во втором сете.

Но в этот момент на корте разыгралась настоящая драма. В конце второго упорнейшего сета Александр бежал за мячом, подвернул ногу, закричал и упал, корчась от боли. В итоге немец досрочно покинул корт на костылях, а Рафаэль таким образом оказался в своём 14-м финале главного грунтового турнира. Впоследствии выяснилось, что у Зверева были разорваны все три боковые связки. Немец перенёс операцию и в 2022 году на корт в официальных встречах уже не вернулся. Олимпийский чемпион Токио в мужском одиночном разряде потерял большое количество мест в рейтинге и теперь с большим трудом возвращается на привычные позиции.

Через несколько месяцев после полученной травмы Александр впервые рассказал о болезни, которую у него выявили ещё в четырёхлетнем возрасте, — диабете первого типа. Также немец сообщил о создании в Гамбурге фонда, который будет помогать детям с этим заболеванием, в частности, предоставлять инсулин и другие лекарства и финансировать проекты.

«До сих пор мало кто знал, что у меня диабет. Я всегда боялся, что соперники будут чувствовать себя сильнее в матчах со мной, если узнают о моей болезни. Сейчас всё по-другому, и я больше об этом не беспокоюсь.

В детстве я мало об этом задумывался, но со временем стал всё больше. Хочу показать, что с этой болезнью можно многого достичь. Теперь, спустя много лет и уже добившись успеха, чувствую себя достаточно комфортно и уверенно, чтобы выступить с этой инициативой.

Александр Зверев Фото: Clive Mason/Getty Images

Я в привилегированном положении и живу так, как всегда хотел. Я всегда хотел играть в теннис, ездить по всему миру на турниры и стать одним из лучших теннисистов в мире. Тем, что мне это удалось, я обязан прежде всего родителям и брату, которые всегда безоговорочно поддерживали и продолжают поддерживать меня. Прекрасно понимаю, что не всем детям так повезло, поэтому для меня очень важно отдавать что-то взамен и помогать другим на их пути», — говорил Зверев в августе 2022 года.

В течение следующих 10 месяцев Александру больше не приходилось публично говорить о своей болезни, но на этом «Ролан Гаррос» немцу пришлось напоминать всем, что у него диабет. После победы в четвёртом круге над болгарином Григором Димитровым 26-летний уроженец Гамбурга провёл эмоциональную пресс-конференцию, на которой откровенно рассказал об отсутствии взаимопонимания с организаторами турнира.

«На турнирах ATP мне легко. Но в Париже мне запрещено вводить инсулин на корте. Мне сказали, что я должен покинуть корт. Во время моего последнего матча мне сказали, что тогда это будет считаться туалетным перерывом.

Я ответил: «Ребята, да ладно? У меня только два туалетных перерыва за матч, а в пятисетовом формате иногда приходится делать четыре, а то и пять уколов». Поэтому я сказал, что так нельзя, так как это означает, что мне запрещено делать то, что необходимо для моего самочувствия, для моей жизни.

Когда уже началось обсуждение, во время второго круга я вышел, чтобы ввести инсулин. В комнату вошёл супервайзер, который об этом не знал. Он запаниковал и сказал: «Нет, нет, вы не можете это делать. Нужен врач, чтобы сделать укол». Я сказал ему, что это не так, потому что обычный врач не может мне помочь, если он не специалист и не знает, сколько препарата мне вводить. Я сказал: «Послушайте, у меня диабет с раннего возраста, я точно знаю, что делать», но он ответил: «Нет, это должен делать врач». Так началось ещё одно обсуждение.

Сегодня я наконец сказал: «Пожалуйста, объясните, что я должен сделать, – и всё будет в порядке. Если нужно вводить инсулин вне корта – с радостью так и сделаю, это займёт всего пять секунд. Просто дайте мне это сделать, но лучше на корте». Однако мне сказали, что выглядит странно, когда я ввожу его на корте. Но это глупое решение, потому что, если я это не сделаю, моя жизнь будет в опасности. Однако они сказали, что это выглядит странно. Я ответил: «На что это похоже? На то, что я принимаю что-то запрещённое?» Это обсуждение не имеет смысла», — высказался Зверев.

Ситуация, в которую угодил немецкий топ-теннисист, действительно выглядит странно. Диабет является широкоизвестной болезнью, и любой взрослый человек знает, каким способом нужно с ней бороться. Приём инсулина у человека, страдающего этим заболеванием, фактически расписан по часам, и туалетных перерывов на введение инсулина действительно не хватит в формате пятисетового матча. И чем быстрый ввод препарата в паузе между геймами может кому-то помешать, не очень понятно. Тем более что на других турнирах правила позволяют ему это делать.

Как бы то ни было, пока Зверев продолжает свою борьбу не только со своими соперниками на корте, но и с организаторами турнира «Большого шлема». В среду, 7 июня, Александр сыграет за выход в полуфинал «Ролан Гаррос» с аргентинской сенсацией этого турнира Томасом Мартином Этчеверри, которого до начала французского «Шлема» никто не ожидал увидеть на этой стадии. В случае победы в сегодняшнем матче немецкий спортсмен на третьем кряду «РГ» достигнет полуфинала, и тогда за выход в финал он сыграет с победителем противостояния между норвежцем Каспером Руудом и датчанином Хольгером Руне.