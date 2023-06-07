Чесноков: Медведев показал провальное выступление. Павлюченковой поставлю пять с плюсом

Советский и российский теннисист Андрей Чесноков оценил выступление россиян на «Ролан Гаррос» — 2023.

«Если брать мужскую сетку, то [Даниил] Медведев показал абсолютно провальное выступление. Он получил очень хорошую сетку, такой больше не будет. [Андрей] Рублёв неожиданно проиграл в третьем круге, но здорово выступил Хачанов, он одержал хорошие победы и вернулся в первую десятку [мирового рейтинга].

Если брать женский турнир, то россиянкам я бы тоже поставил тройку. Только Павлюченковой я бы поставил пять с плюсом, не ожидал от неё выхода в четвертьфинал, учитывая её долгое восстановление после травм. У нас сейчас нет таких звёзд, какие были в те времена, когда в топ-5 мирового рейтинга было пять теннисисток. От них невозможно требовать титулов, выходов в финалы и полуфиналы на турнирах «Большого шлема»», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

Напомним, лучшие результаты среди российских теннисистов показали Анастасия Павлюченкова и Карен Хачанов, дошедшие до полуфинала турнира. Медведев в пяти сетах уступил в первом круге бразильцу Тьяго Уайлду (172-е место в рейтинге ATP), а Рублёв, также в пяти партиях, проиграл в третьем круге итальянцу Лоренцо Сонего (48-е место в рейтинге ATP).