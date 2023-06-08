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Каролина Мухова — Арина Соболенко: текстовая онлайн-трансляция полуфинала «Ролан Гаррос»

Каролина Мухова — Арина Соболенко: текстовая онлайн-трансляция полуфинала «Ролан Гаррос»
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Сегодня, 8 июня, состоится матч 1/2 финала «Ролан Гаррос» — 2023, в котором вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко сыграет с представительницей Чехии Каролиной Муховой (43-я в рейтинге WTA). Поединок поставлен вторым запуском на корте Филиппа Шатрье и начнётся не раньше 16:00 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Каролина Мухова — Арина Соболенко в полуфинале «Ролан Гаррос».

Счёт личных встреч теннисисток — 1-0 в пользу Соболенко. Играли они достаточно давно, в полуфинале турнира в Чжухае осенью 2019-го. Арина тогда победила в двух упорных сетах — 7:5, 7:6 (7:4).

В финале соревнований «Большого шлема» во Франции победительница данного матча сыграет с победительницей противостояния Ига Свёнтек (Польша) — Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия).

«Ролан Гаррос» — 2023 проходит в Париже (Франция) с 28 мая по 11 июня. Общий призовой фонд соревнований превышает € 49 млн.

Ролан Гаррос (ж). 1/2 финала
08 июня 2023, четверг. 16:00 МСК
Каролина Мухова
43
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова
Не начался
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Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
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