Беатрис Хаддад-Майя прокомментировала поражение от Свёнтек в полуфинале «Ролан Гаррос»

14-я ракетка мира бразильская теннисистка Беатрис Хаддад-Майя прокомментировала поражения от трёхкратной чемпионки турниров «Большого шлема» Иги Свёнтек в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2023 (2:6, 6:7 (7:9)).
«Сегодня Ига была лучше меня. В начале матча на меня нахлынули эмоции. Впервые в полуфинале, против Иги, первой ракетки мира, на Филиппа Шатрье, столько бразильцев пришло… У меня не получалось сохранять дисциплину и концентрацию, но я сделала всё, что могла.
Я старалась перевернуть матч, подгоняла себя до конца. У меня было много шансов, но это теннис. Иногда это твой день, иногда нет. Я многое вынесу из полуфинала и других матчей на этой неделе. Психологически Ига на другом уровне по сравнению с другими игроками. И она много пашет со своей командой.
Когда играешь с топовыми игроками, тебе с одной стороны нечего терять, а с другой должно быть давление, чтобы всё равно рисковать, иметь смелость, быть агрессивной, иначе тебе несдобровать», — сказала Хаддад-Майя на послематчевой пресс-конференции.
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