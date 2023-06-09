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Мию Като — о пострадавшей болгёрл: рада слышать, что у тебя всё хорошо

Мию Като — о пострадавшей болгёрл: рада слышать, что у тебя всё хорошо
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Японская теннисистка Мию Като встретилась с болгёрл, пострадавшей от её удара во время матча с Соррибес-Тормо и Боузковой на «Ролан Гаррос»: мяч спортсменки случайно попал в девочку, из-за чего та расплакалась, а теннисистку дисквалифицировали.

«Я рада слышать, что у тебя всё хорошо и ты продолжаешь быть болгёрл. Я очень рада это слышать. Надеюсь, тебе понравится мой подарок, и я с нетерпением жду встречи снова! Желаю тебе всего наилучшего!» — написала Мию Като в своём «Твиттере» и опубликовала фотографию с девочкой.

Фото: Социальные сети Мию Като

Ранее Мию Като стала победительницей «Ролан Гаррос» в миксте: она выиграла турнир в паре с немецким теннисистом Тимом Пюцем, обыграв в финале дуэт Бьянки Андрееску (Канада) и Майкла Винуса (Новая Зеландия).

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