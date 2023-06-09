Алькарас — во время медперерыва: если буду продолжать в том же духе, я скорее снимусь

Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас (1) высказался после повреждения ноги в начале третьего сета полуфинального матча «Ролан Гаррос», в котором он встречается с сербом Новаком Джоковичем (3).

«Везде болит. Если буду продолжать в том же духе, я скорее снимусь», — приводит слова Алькараса журналист Хосе Морон на своей официальной странице в «Твиттере».

Напомним, при счёте 1:1 на своей подаче Алькарас неудачно наступил на ногу, после чего его хватили судороги. Он взял медицинский тайм-аут и вызвал физиотерапевта, но, не уложившись в положенное время, был вынужден отдать гейм. На данный момент в игре проходит четвёртая партия. Промежуточный счёт по сетам – 2:1 в пользу Джоковича (6:3, 5:7, 6:1).

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию поединка Джоковича и Алькараса за выход в финал Открытого чемпионата Франции.