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Алькарас — во время медперерыва: если буду продолжать в том же духе, я скорее снимусь

Алькарас — во время медперерыва: если буду продолжать в том же духе, я скорее снимусь
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Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас (1) высказался после повреждения ноги в начале третьего сета полуфинального матча «Ролан Гаррос», в котором он встречается с сербом Новаком Джоковичем (3).

«Везде болит. Если буду продолжать в том же духе, я скорее снимусь», — приводит слова Алькараса журналист Хосе Морон на своей официальной странице в «Твиттере».

Напомним, при счёте 1:1 на своей подаче Алькарас неудачно наступил на ногу, после чего его хватили судороги. Он взял медицинский тайм-аут и вызвал физиотерапевта, но, не уложившись в положенное время, был вынужден отдать гейм. На данный момент в игре проходит четвёртая партия. Промежуточный счёт по сетам – 2:1 в пользу Джоковича (6:3, 5:7, 6:1).

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию поединка Джоковича и Алькараса за выход в финал Открытого чемпионата Франции.

Ролан Гаррос (м). 1/2 финала
09 июня 2023, пятница. 16:05 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
4-й сет
1 : 2
1 2 3 4 5
             
3 		7 1 0  
6 		5 6 4  
             
Новак Джокович
3
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
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