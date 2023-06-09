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Джокович, Алькарас, Зверев, Рууд: онлайн-трансляция «Ролан Гаррос» – 2023, результаты, сетки, где смотреть

Супербитва Джоковича и Алькараса в полуфинале «РГ»! На кону первое место. LIVE!
Даниил Сальников
онлайн-трансляция «Ролан Гаррос» – 2023
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«Ролан Гаррос» вышел на финишную прямую. Пятница – пора мужских полуфиналов. Все подробности дня – в трансляции.

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию 13-го игрового дня на Открытом чемпионате Франции. В пятницу у женщин выходной, а мужчины сражаются за два места в финале. Первая ракетка мира Карлос Алькарас померяется силами с 22-кратным победителем «Шлемов» Новаком Джоковичем (третий номер посева). Причём на кону не только место в решающем матче турнира, но и статус первой ракетки мира. Не менее упорным ожидается сражение прошлогоднего финалиста Каспера Рууда (4) из Норвегии с немцем Александром Зверевым (22). Кроме того, продолжаются битвы на юниорском турнире – до полуфиналов у девушек добрались три россиянки, включая чемпионку Australian Open Алину Корнееву. Следите за нашим лайвом!

«Ролан Гаррос». Мужчины. Сетка
«Ролан Гаррос». Девушки. Сетка
Ролан Гаррос — девушки. 1/2 финала
09 июня 2023, пятница. 13:45 МСК
Луксьяна Перес-Аларкон
Перу
Луксьяна Перес-Аларкон
Л. Перес-Аларкон
1-й сет
0 : 0
1 2 3
         
2 		   
4 		   
         
Анастасия Гурьева
Россия
Анастасия Гурьева
А. Гурьева
Ролан Гаррос (м). 1/2 финала
09 июня 2023, пятница. 15:45 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Не начался
1 2 3 4 5
             
  		       
  		       
             
Новак Джокович
3
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Ролан Гаррос (м). 1/2 финала
09 июня 2023, пятница. 18:30 МСК
Каспер Рууд
4
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
Не начался
1 2 3 4 5
             
  		       
  		       
             
Александр Зверев
27
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Корнеева — в финале
Live Даниил Сальников

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13:56 Даниил Сальников

Итоги вчерашнего дня читайте в нашем обзорном материале.

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13:34 Даниил Сальников

Все подробности вчерашнего игрового дня в нашем прошлом лайве.

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13:18 Даниил Сальников

Расписание пятницы

Расписание пятницы на центральном корте выглядит так:

Мужчины. Полуфиналы. 9 июня, пт
15:45. Алькарас (Испания, 1) — Джокович (Сербия, 3)
Не ранее 18:30. Рууд (Норвегия, 4) — Зверев (Германия, 22)
13:16 Даниил Сальников

Корнеева — в финале

Игровой день только начался, а уже Алина Корнеева добилась победы. За 52 минуты она разгромила соотечественницу Алису Октябрёву — 6:1, 6:1 и стала первой финалисткой юниорского «РГ»-2023. Это второй подряд финал для Корнеевой. Напомним, что в январе на Australian Open она в тяжёлой битве одолела в решающем матче Мирру Андрееву и завоевала тогда титул. Соперница Алины по парижскому финалу определится сегодня.

Ролан Гаррос — девушки. 1/2 финала
09 июня 2023, пятница. 12:05 МСК
Алина Корнеева
Россия
Алина Корнеева
А. Корнеева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
1 		1  
         
Алиса Октябрёва
Россия
Алиса Октябрёва
А. Октябрёва
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