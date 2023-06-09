Супербитва Джоковича и Алькараса в полуфинале «РГ»! На кону первое место. LIVE!

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию 13-го игрового дня на Открытом чемпионате Франции. В пятницу у женщин выходной, а мужчины сражаются за два места в финале. Первая ракетка мира Карлос Алькарас померяется силами с 22-кратным победителем «Шлемов» Новаком Джоковичем (третий номер посева). Причём на кону не только место в решающем матче турнира, но и статус первой ракетки мира. Не менее упорным ожидается сражение прошлогоднего финалиста Каспера Рууда (4) из Норвегии с немцем Александром Зверевым (22). Кроме того, продолжаются битвы на юниорском турнире – до полуфиналов у девушек добрались три россиянки, включая чемпионку Australian Open Алину Корнееву. Следите за нашим лайвом!
|1
|2
|3
|
|
|1
|2
|3
|4
|5
|
|
|1
|2
|3
|4
|5
|
|
Самое время пройти наш опрос.
Если у вас не открывается опрос, его можно пройти по ссылке.
Итоги вчерашнего дня читайте в нашем обзорном материале.
Все подробности вчерашнего игрового дня в нашем прошлом лайве.
Расписание пятницы
Расписание пятницы на центральном корте выглядит так:
15:45. Алькарас (Испания, 1) — Джокович (Сербия, 3)
Не ранее 18:30. Рууд (Норвегия, 4) — Зверев (Германия, 22)
Корнеева — в финале
Игровой день только начался, а уже Алина Корнеева добилась победы. За 52 минуты она разгромила соотечественницу Алису Октябрёву — 6:1, 6:1 и стала первой финалисткой юниорского «РГ»-2023. Это второй подряд финал для Корнеевой. Напомним, что в январе на Australian Open она в тяжёлой битве одолела в решающем матче Мирру Андрееву и завоевала тогда титул. Соперница Алины по парижскому финалу определится сегодня.
- 9 июня 2023
-
14:05
-
13:42
-
13:17
-
12:59
-
12:53
-
12:44
-
12:25
-
12:10
-
11:20
-
11:15
-
10:48
-
10:09
-
10:08
-
09:20
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
04:37
-
04:17
-
03:44
-
03:07
-
01:48
-
01:00
-
00:59
-
00:53
-
00:10
-
00:01
- 8 июня 2023
-
23:48
-
23:03
-
22:55
-
22:53
-
22:47
-
22:37
-
22:25
-
22:20