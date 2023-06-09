Супербитва Джоковича и Алькараса в полуфинале «РГ»! На кону первое место. LIVE!

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию 13-го игрового дня на Открытом чемпионате Франции. В пятницу у женщин выходной, а мужчины сражаются за два места в финале. Первая ракетка мира Карлос Алькарас померяется силами с 22-кратным победителем «Шлемов» Новаком Джоковичем (третий номер посева). Причём на кону не только место в решающем матче турнира, но и статус первой ракетки мира. Не менее упорным ожидается сражение прошлогоднего финалиста Каспера Рууда (4) из Норвегии с немцем Александром Зверевым (22). Кроме того, продолжаются битвы на юниорском турнире – до полуфиналов у девушек добрались три россиянки, включая чемпионку Australian Open Алину Корнееву. Следите за нашим лайвом!