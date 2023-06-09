Алькарас отдал Джоковичу гейм на своей подаче, чтобы взять медперерыв из-за судорог

Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас (1) взял медицинский перерыв и отказался доигрывать гейм на своей подаче в третьем сете полуфинального матча «Ролан Гаррос», в котором он встречается с 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем (3).
В начале третьей партии матча при счёте 1:1 на своей подаче Алькарас неудачно наступил на ногу, после чего его хватили судороги. Испанец взял медицинский тайм-аут и вызвал физиотерапевта, но, не уложившись в положенное время, был вынужден согласиться отдать гейм.
Напомним, на данный момент в игре проходит третий сет. По итогам первых двух счёт равный — 1:1. Первая партия матча завершилась в пользу сербского теннисиста со счётом 6:3. Вторая осталась за Алькарасом – 7:5. Промежуточный счёт третьего сета – 5:1 в пользу Джоковича.
«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию поединка Джоковича и Алькараса за выход в финал Открытого чемпионата Франции.
В финале соревнований «Большого шлема» во Франции победитель этой встречи сыграет либо с Каспером Руудом (Норвегия, 4), либо с Александром Зверевым (Германия, 22).
- 9 июня 2023
-
19:15
-
19:09
-
18:53
-
18:50
-
18:48
-
18:31
-
18:29
-
18:14
-
17:57
-
17:52
-
17:41
-
17:21
-
17:18
-
17:01
-
16:28
-
16:23
-
15:58
-
15:40
-
14:43
-
14:38
-
14:26
-
14:05
-
13:42
-
13:17
-
12:59
-
12:53
-
12:44
-
12:25
-
12:10
-
11:20
-
11:15
-
10:48
-
10:09
-
10:08
-
09:20