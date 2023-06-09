Алькарас отдал Джоковичу гейм на своей подаче, чтобы взять медперерыв из-за судорог

Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас (1) взял медицинский перерыв и отказался доигрывать гейм на своей подаче в третьем сете полуфинального матча «Ролан Гаррос», в котором он встречается с 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем (3).

В начале третьей партии матча при счёте 1:1 на своей подаче Алькарас неудачно наступил на ногу, после чего его хватили судороги. Испанец взял медицинский тайм-аут и вызвал физиотерапевта, но, не уложившись в положенное время, был вынужден согласиться отдать гейм.

Напомним, на данный момент в игре проходит третий сет. По итогам первых двух счёт равный — 1:1. Первая партия матча завершилась в пользу сербского теннисиста со счётом 6:3. Вторая осталась за Алькарасом – 7:5. Промежуточный счёт третьего сета – 5:1 в пользу Джоковича.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию поединка Джоковича и Алькараса за выход в финал Открытого чемпионата Франции.

В финале соревнований «Большого шлема» во Франции победитель этой встречи сыграет либо с Каспером Руудом (Норвегия, 4), либо с Александром Зверевым (Германия, 22).