Рууд — Зверев: норвежец удвоил преимущество по итогам 2-го сета полуфинала «Ролан Гаррос»

Завершился второй сет полуфинального матча «Ролан Гаррос» – 2023, в котором четвёртая ракетка мира норвежец Каспер Рууд (4) играет с представителем Германии Александром Зверевым (22). Победу во второй партии одержал норвежский теннисист со счётом 6:4. Первый сет в матче также остался за Руудом — 6:3.
«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию поединка Каспера Рууда и Александра Зверева за выход в финал Открытого чемпионата Франции.
В финале соревнований «Большого шлема» во Франции победитель этой встречи сыграет с сербом Новаком Джоковичем (3).
«Ролан Гаррос» — 2023 проходит в Париже (Франция) с 28 мая по 11 июня. Общий призовой фонд соревнований превышает € 49 млн. Действующим чемпионом в мужском одиночном разряде является Рафаэль Надаль.
- 9 июня 2023
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